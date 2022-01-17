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Новости 20:28

ЕСПЧ отказался пересматривать решения по делу НБП* и делу об убийстве Эстемировой

фото ЗакС политика ЕСПЧ отказался пересматривать решения по делу НБП* и делу об убийстве Эстемировой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет менять своих решений, вынесенных в связи с ликвидацией в 2007 году Национал-Большевистской партии*, а также по делу об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой.

"На своем заседании в понедельник коллегия в составе пяти судей постановила отклонить просьбы о передаче дел "Эстемирова против России" и "Савенко против России" для пересмотра в Большой палате", - сообщила пресс-служба Страсбургского суда.

В прошедшем году шестеро последователей и родственников политика и писателя Эдуарда Лимонова, скончавшегося в марте 2020 года, получили от ЕСПЧ компенсацию в размере 10 тысяч евро на всех заявителей. В свою очередь, сестра убитой в 2009 году Натальи Эстемировой добилась присуждения компенсации в размере 20 тысяч евро. Примечательно, что одновременно с компенсацией ЕСПЧ счел, что российское государство не может считаться причастным к трагическому преступлению.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ


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