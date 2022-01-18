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Новости 12:41

В Петербурге суд оставил в силе штрафы феминисткам за акцию против гендерного насилия

фото ЗакС политика В Петербурге суд оставил в силе штрафы феминисткам за акцию против гендерного насилия

Суд в Петербурге отклонил апелляционные жалобы феминисток, оставив в силе назначенные им штрафы, делится SOTA.

Напомним, 25 ноября 2021 года четыре девушки провели перфоманс против жертв домашнего насилия, установив в сквере возле Фонарного моста "памятник" пострадавшим женщинам, который представлял из себя манекен, обклеенный вырезками из новостей о домашней узурпации. Тогда активисты возложили цветы к импровизированному мемориалу и зачитали манифест, в котором потребовали от государства пересмотреть законодательство в сфере женских прав. В тот же вечер задержали троих журналистов, которые освещали акцию. Их отпустили из отдела полиции после дачи объяснений. 

Как итоге Марина Сингх, Марина Ширяева и Полина Титова получили по 20 тысяч рублей штрафа по ст. 20.2 КоАП, а Лёля Нордик — 75 тысяч рублей, которую признали в повторном нарушении митинговых правил.


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