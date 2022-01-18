ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:27

На Красной площади задержали пикетчика, требовавшего свободы для Навального

фото ЗакС политика На Красной площади задержали пикетчика, требовавшего свободы для Навального

Московские правоохранители задержали местного жителя Павла, который вышел в одиночный пикет на Красную площадь, делится SOTA.

Мужчина держал в руках плакат с надписью "Свободу Алексею Навальному и всем политзаключённым! Free Navalny".

Ранее, 17 января, в годовщину возвращения политика, ныне пребывающего в исправительной колонии, массовые акции в его поддержку прошли в различных уголках мира - в США, Австралии, Грузии, Болгарии и других странах ЕС.

Добавим также, что на телеканале HBO Max должна состояться премьера документального фильма про оппозиционера.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости18 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама