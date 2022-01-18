На Красной площади задержали пикетчика, требовавшего свободы для Навального

Московские правоохранители задержали местного жителя Павла, который вышел в одиночный пикет на Красную площадь, делится SOTA.

Мужчина держал в руках плакат с надписью "Свободу Алексею Навальному и всем политзаключённым! Free Navalny".

Ранее, 17 января, в годовщину возвращения политика, ныне пребывающего в исправительной колонии, массовые акции в его поддержку прошли в различных уголках мира - в США, Австралии, Грузии, Болгарии и других странах ЕС.

Добавим также, что на телеканале HBO Max должна состояться премьера документального фильма про оппозиционера.