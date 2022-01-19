ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:13

На Лиговском проспекте вывесили баннер в память об убитых Маркелове и Бабуровой

фото ЗакС политика На Лиговском проспекте вывесили баннер в память об убитых Маркелове и Бабуровой

Рано утром 19 января представители антифашистского движения поднялись на крышу одного из домов на Лиговском проспекте в Петербурге и растянули черный баннер с белыми буквами: "Помнить - значит бороться". Таким образом они помянули своих единомышленников, адвоката Станислава Маркелова и внештатную журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову, убитых ровно тринадцать лет назад. 

Перед новогодними праздниками традиционную акцию их памяти попытались также согласовать с московскими чиновниками.

Напомним, что 34-летнего Маркелова, регулярно защищавшего в судах антифашистов, и 25-летнюю Бабурову, сочувствовавшую движению, застрелили в центре столицы 19 января 2009 года. Непосредственным убийцей был признан в суде активист неонацистской группировки БОРН Никита Тихонов, приговоренный к пожизненному заключению, а его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы.

Впоследствии Страсбургский суд признал судебный процесс несправедливым, в связи с чем в декабре прошлого года Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. 

фото: SOTA


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама