ФАС выявила на Дальнем Востоке картельный сговор на 14,5 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в связи с обнаружением в Приморском и Хабаровском краях картельный сговор между фирмами, специализирующимися на строительстве и ремонте дорог. Общая сумма контрактов, которые им удалось получить, составила 14,5 млрд рублей. Речь идет об ООО "Стройдорсервис", ООО "Хабаровскдорснаб" и ООО "ИКС-Роуд", сообщает пресс-служба ведомства. ФАС подозревает три компании в координированном поддержании цен на торгах.

"В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - гласит сообщение.

Отмечается, что антимонопольное дело профильные специалисты возбудили после неких совместных действий с УФСБ по Приморскому краю.