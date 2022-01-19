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Новости 13:16

Акциониста Крисевича оставили под стражей: он находится в СИЗО уже более семи месяцев

фото ЗакС политика Акциониста Крисевича оставили под стражей: он находится в СИЗО уже более семи месяцев

Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты петербургского акциониста Павла Крисевича на продление его ареста, передает сетевое издание Sota. Защита Крисевича указывала, что по делу о хулиганстве, по которому проходит активист, согласно Уголовно-процессуальному кодексу фигуранта нельзя держать под стражей более полугода. Однако, несмотря на то, что 21-летний подследственный сидит в СИЗО уже более семи месяцев, суд отказался его выпускать как минимум до 11 февраля.

Напомним, что Крисевича задержали вскоре после того, как он совершил выстрел из охолощенного оружия на Красной площади в мае прошлого года, протестуя таким образом против политических преследований в России. За этот перфоманс ему грозит до семи лет лишения свободы.


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