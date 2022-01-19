У Геннадия Гудкова проходят очередные обыски по "делу о подвале"

В Москве силовики возобновили следственные действия по "делу о неоплаченном подвале", по которому проходит семья политиков Дмитрия и Геннадия Гудковых, эмигрировавших из страны. Примечательно, что новые обыски совпали с 42-м днем рождения Гудкова-младшего, о чем тот написал в своем Telegram-канале. Гудков-старший узнал об обыске от соседей, передает "Интерфакс".

"У нас есть квартира на Таганке, мы перевезли туда наш офис, который сегодня состоит из двух сотрудниц. Мы перевезли, потому что то помещение, которое мы снимали раньше, продают. И то помещение, которое уже было обыскано на Белорусской. Теперь пришли обыскивать на этом адресе", - рассказал бывший депутат Госдумы, добавив, что следственные действия, связанные с событиями 2015 года, были на этот раз преподнесены силовиками как неотложные мероприятия.

Напомним, Дмитрий Гудков фигурирует в деле, возбужденном прошлым летом по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По версии следствия, он будто бы причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015–2017 годах, которые "висели" на фирме его родственников. Политик уверяет, что с ним эта компания не связана. С прошлого года в рамках уголовного дела преследуют также его тетю Ирину Ермилову, оспаривающую версию следствия. Активность силовиков побудила Гудкова-младшего эмигрировать перед прошлогодней избирательной кампанией и отказаться от планов баллотироваться в Государственную думу, на выборах в которую либо не были зарегистрированы, либо потерпели поражение все так называемые несистемные оппозиционеры.

фото: Геннадий Гудков / Facebook