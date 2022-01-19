ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:50

В Москве проходит акция в память об убитых журналистке Бабуровой и адвокате Маркелове

фото ЗакС политика В Москве проходит акция в память об убитых журналистке Бабуровой и адвокате Маркелове

Неравнодушные жители Москвы вспоминают журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова: к дому на улице Пречистенка, где их расстреляли, несут цветы и свечи, пишет "Дождь"*.

Изначально активисты хотели провести шествие в память об убитых, но столичная мэрия отказалась его санкционировать.

Напомним, что 34-летнего Маркелова, регулярно защищавшего в судах антифашистов, и 25-летнюю Бабурову, симпатизировавшую движению, застрелили в центре столицы 19 января 2009 года. Непосредственным убийцей был признан в суде активист неонацистской группировки БОРН Никита Тихонов, приговоренный к пожизненному заключению, а его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы.

Впоследствии ЕСПЧ признал судебный процесс несправедливым, в связи с чем в декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. 

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама