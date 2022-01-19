В Москве проходит акция в память об убитых журналистке Бабуровой и адвокате Маркелове

Неравнодушные жители Москвы вспоминают журналистку "Новой газеты" Анастасию Бабурову и адвоката Станислава Маркелова: к дому на улице Пречистенка, где их расстреляли, несут цветы и свечи, пишет "Дождь"*.

Изначально активисты хотели провести шествие в память об убитых, но столичная мэрия отказалась его санкционировать.

Напомним, что 34-летнего Маркелова, регулярно защищавшего в судах антифашистов, и 25-летнюю Бабурову, симпатизировавшую движению, застрелили в центре столицы 19 января 2009 года. Непосредственным убийцей был признан в суде активист неонацистской группировки БОРН Никита Тихонов, приговоренный к пожизненному заключению, а его соучастница Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы.

Впоследствии ЕСПЧ признал судебный процесс несправедливым, в связи с чем в декабре прошлого года Верховный суд РФ отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов