"Своеобразное поздравление сына": Гудков прокомментировал 16-й обыск по "делу о подвале"

Днём 19 января столичные правоохранители в очередной раз пришли с обыском в офис, который арендует семья Гудковых: мероприятия проводились в рамках дела о неуплате долга по аренде помещения, которое было возбуждено в отношении тёти политика Дмитрия Гудкова Ирины Ермиловой.

Гудков-старший, комментируя "Дождю"* обыски, сообщил, что они стали уже 16-ми по счёту.

"Сотрудники полиции во время обыска слушали моё недавнее интервью на „Эхе Москвы"", — делится Геннадий Гудков.

Прибывшие на место силовики, отметил он, "вели себя нетипично": они не стали ломать дверь в помещение офиса, а дождались адвоката и впоследствии "не ломали мебель".

Гудков-старший полагает, что визит полиции является "своеобразным поздравлением" на день рождения сына: 19 января Дмитрию Гудкову исполнилось 42 года.

Напомним, Дмитрий Гудков фигурирует в деле, которое было возбуждено летом 2021 года по ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). По версии следствия, он может быть причастен к неуплате долгов по аренде жилого помещения в 2015–2017 годах, которые "висели" на фирме его родственников. Сам политик уверяет, что с ним эта компания не связана. С прошлого года в рамках уголовного дела преследуют также его тётю Ирину Ермилову, оспаривающую версию СК. Опасаясь уголовного преследования, Гудков-младший эмигрировал из РФ перед прошлогодней избирательной кампанией, отказавшись от планов баллотироваться в Государственную думу.

*Внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов