Память Маркелова и Бабуровой почтили в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Ежегодная акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых неонацистами в Москве 19 января 2009 года, в разных городах России из-за ковидных ограничений прошла в формате возложения цветов. Петербуржцев левые интернет-каналы призывали прийти к Соловецкому камню к 21:00.

Но первую акцию провели еще рано утром на Лиговском проспекте. Группа неизвестных антифашистов вывесила баннер "Помнить - значит бороться" на крыше одного из домов, сообщила Sota.

Цветы на Троицкую площадь несли в течение всего дня. К девяти вечера у памятника жертвам ГУЛАГа было несколько букетов гвоздик. Позже рядом с ними появились свечи и портреты погибших. К Соловецкому камню за время мероприятия подошли всего несколько десятков человек. На пике было не больше 50 горожан. Одни оставляли цветы и сразу уходили, другие на некоторое время задерживались у памятника.

Лозунгов никто не кричал, политическую символику не демонстрировал - и полиция о себе практически не напоминала. Дежурившие на месте люди в форме держались на приличном расстоянии от памятника. Вблизи прогуливались только их коллеги в гражданском. Полиция явно переоценила потенциал организаторов акции. Пригнали ПАЗ и два "форда", большинство силовиков так и остались сидеть внутри автомобилей, а горожане, почтив память погибших, спокойно расходились по домам.







Маркелов получил широкую общественную известность как адвокат родственников 18-летней Эльзы Кунгаевой, за убийство которой отправили в колонию полковника Юрия Буданова. Будучи в прошлом активистом социал-демократических взглядов, адвокат брался за многие резонансные, часто политические дела. Он защищал в судах антифашистов, помогал родственникам убитых от рук неонацистов, оказывал поддержку главному редактору газеты "Химкинская правда" Михаилу Бекетову, который одним из первых начал освещать борьбу за сохранение химкинского леса, после чего был избит так, что лишился ноги, пальцев руки и на время потерял голос. Был адвокатом жителей Благовещенска (Башкортостан), массово избитых силовиками в 2004 году, и некоторых бывших заложников "Норд-Оста".

Маркелов погиб, когда ему было 34 года. Его убил в центре Москвы двумя выстрелами в затылок неонацист Никита Тихонов. 25-летняя журналистка Анастасия Бабурова, случайно оказавшаяся рядом с адвокатом, получила смертельное ранение следом. Бабурова на тот момент несколько месяцев сотрудничала с "Новой газетой". Она писала на темы неформальных молодежных движений, в том числе о правых экстремистах.

Тихонову за убийство присудили пожизненный срок. Его подельница и сожительница Евгения Хасис получила 18 лет лишения свободы. Однако в декабре 2021 года Верховный суд постановил пересмотреть их дело. Это случилось после того, как Европейский суд по правам человека признал, что по отношению к Тихонову и Хасис была нарушена статья о праве на справедливое судебной расследование Европейской конвенции о праве на справедливый суд.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников