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Новости 12:11

Главного инженера Службы пожарной безопасности метро Петербурга задержали по делу о мошенничестве

фото ЗакС политика Главного инженера Службы пожарной безопасности метро Петербурга задержали по делу о мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера Службы пожарной безопасности ГУП "Петербургский метрополитен" Виктора Яковлева в рамках уголовного дела о мошенничестве в крупном размере: перед этим было проведено шесть обысков, делится "Фонтанка".

Кроме Яковлева силовики транспортной службы ФСБ задержали также владельца ООО "Альтернатива" Андрея Ефимова.

В 2017 году петербургское метро разместило тендеры на независимую оценку пожарных рисков по пятидесяти адресам, в том числе по вестибюлям, подземным конструкциям станций, поликлинике метро и санаторию "Балтийский берег".

Впрочем, до торгов из всех заявок дошли лишь две, одну из которых выиграла "Альтернатива", с которой впоследствии заключили контракт на 92 млн рублей.

По версии следствия, участники преступного сговора уже изначально завысили начальную максимальную цену тендера на 66 млн рублей. После этого они подписали липовые документы о стоимости проведённых работ, присвоив себе обозначенную сумму.

Следствие будет настаивать на заключении под стражу всех фигурантов разбирательства.


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