В ближайшие три года Смольный потратит на ремонт учреждений культуры 9 млрд рублей

Петербургский губернатор Александр Беглов, встречаясь с руководителями крупных театров и концертных площадок, объявил о выделении городским правительством 9 млрд рублей на капитальный ремонт учреждений культуры вплоть до 2024 года включительно. Как сообщает пресс-служба Смольного, Беглов остался доволен насыщенностью театрального репертуара, несмотря на уже два года продолжающуюся пандемию и сопутствующие ей ограничения.

"В прошлом году городские театры представили 80 премьер. За время каникул состоялось почти 300 показов детских спектаклей. Их посмотрели более 70 тысяч человек. Очень важно, что все прошло с соблюдением норм безопасности", - подчеркнул губернатор, добавив, что коллективный иммунитет к коронавирусу в культурных учреждениях города составляет более 85%.

Во время встречи с деятелями культуры Беглов наградил худрука БДТ Андрея Могучего знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом".