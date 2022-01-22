Ночью силовики из разных ведомств обыскивали "сопротивляющиеся" бары в центре Петербурга

В ночь на 22 января по центральной части Петербурга прошел масштабный рейд силовиков: люди в форме обходили дома, в которых расположены увеселительные заведения. Последним, как известно, согласно постановлению №121 нельзя принимать клиентов после полуночи. Более того, до полуночи у посетителей обязаны проверять QR-коды на входе.

Как утверждала "Фонтанка", всего было запланировано не менее тридцати обысков. Главным образом интерес правоохранителей был направлен в сторону так называемых "сопротивленцев": заведений, чьи владельцы принципиально отказываются соблюдать действующие противоэпидемические требования.

Обыски в барах осуществлялись силами таких структур, как полиция, СК, СОБР и даже МЧС. Формально они действовали в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Корреспонденты сетевого издания SOTA отмечали минувшей ночью, что правоохранители не слишком охотно представлялись, проверяли документы у людей в жилых домах и даже задерживали наиболее любопытных и активных.

Напомним, что "сопротивляющиеся" заведения сплотил в единое движение предприниматель Александр Коновалов, регулярно признающийся, что готов к любым санкциям, но свои предприятия не закроет, поскольку это было бы равносильно краху его бизнеса.