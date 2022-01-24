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Новости 16:36

Из-за подорожания доллара и евро Центробанк приостановил покупку валюты

фото ЗакС политика Из-за подорожания доллара и евро Центробанк приостановил покупку валюты

Продолжающееся падение курса рубля 24 января побудило руководство Центробанка приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, о чем говорится на сайте регулятора.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", - гласит сообщение.

В Центробанке добавили, что Россия обладает достаточным арсеналом средств, чтобы не допустить обвала рубля и сохранить финансовую стабильность. Отметим, что в середине дня 24 января доллар оценивался более чем в 79, а евро - более чем в 89 рублей. 

На прошлой неделе Центробанк предложил законодательно запретить оборот криптовалют в стране.


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