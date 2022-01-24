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Новости 24 января, 20:51

"Какистократия": Ройзман подобрал определение для сегодняшнего политического режима в РФ

фото ЗакС политика "Какистократия": Ройзман подобрал определение для сегодняшнего политического режима в РФ

Уральский политик и общественный деятель Евгений Ройзман поделился со своей аудиторией соображениями относительно того, как корректнее и точнее всего можно было бы охарактеризовать существующий в России последние два десятилетия политический режим. На ум ему пришел книжный термин, восходящий к XVII веку: какистократия.

"Это система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных или самых недобросовестных граждан. С термином "какистократия" очень тесно связано понятие меритоцита. Запомните, меритоцит — это целенаправленное уничтожение лучших сил общества. Понятно ведь сказал?" – произнес бывший мэр Екатеринбурга на своем YouTube-канале.

По его словам, теперь на все однотипные вопросы о происходящем в стране он будет отвечать, оперируя двумя приведенными выше понятиями и имея в виду среди прочего массовую эмиграцию молодежи и преследование инакомыслящих.


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