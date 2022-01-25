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Выборы 2021

Новости 15:55

Песков допустил участие Кадырова в президентских выборах

фото ЗакС политика Песков допустил участие Кадырова в президентских выборах

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, столкнувшись на ежедневном брифинге с вопросом о политических и карьерных возможностях главы Чечни Рамзана Кадырова, обрисовал его перспективы побороться за высший пост в стране как реальные.

"Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах, если у него нет ограничений по закону, однако напомню, что сейчас президент России, к нашей общей радости, Владимир Путин", - произнес Песков, цитируемый сайтом "Эха Москвы".

Сотрудник АП добавил, что внешнюю политику России, о которой иногда любит высказываться Кадыров, определяет Путин, а не региональные начальники.

Отметим, что в течение последних дней Рамзан Кадыров в социальных сетях посвящает угрожающие посты журналистам и правозащитникам, приравнивая их к террористам, подлежащим истреблению. На прошлой неделе чеченские силовики вывезли с территории Нижегородской области Зарему Мусаеву: она приходится супругой эмигрировавшему федеральному судье в отставке Сайди Янгулбаеву. Правозащитники утверждают, что с этой семьей у Кадырова личные счеты.


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