Арестованный по коррупционному делу замглавы Минтранса лишился должности

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил замминистра транспорта Владимира Токарева, которого на минувшей неделе суд постановил отправить в СИЗО по делу о мошенничестве. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что отставка случилась по собственному желанию сотрудника.

Напомним, в день задержания государственные информагентства подчеркивали, что преследование Токарева не связано с его госслужбой. В день ареста о деле против него стало известно гораздо больше. По версии следствия, он был участником организованной преступной группы, по предварительному сговору нанесшей ущерб бюджету на сумму, которая превышает 500 млн рублей. Ущерб, как следует из материалов дела, был нанесен недобросовестным заключением и исполнением госконтракта с участием подконтрольной бывшему чиновнику организации.