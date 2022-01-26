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Новости 12:32

Петербургские "лимоновцы" вывесили у "Электросилы" баннер в поддержку арестованных товарищей

фото ЗакС политика Петербургские "лимоновцы" вывесили у "Электросилы" баннер в поддержку арестованных товарищей

Петербургские члены незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" вывесили баннер в поддержку своих арестованных товарищей на мосту у станции городской подземки "Электросила", делится SOTA.

На баннере также упоминается имя начальника полиции московского метрополитена Шамиля Сибанова, которого активисты назвали "прислугой Казахстана". Ранее в январе "лимоновцы" провели акцию в московском метрополитене, повесив на вагон поезда баннер с надписью "На Северный Казахстан!" После этого более десятка активистов радикальной партии задержали. Некоторые были отправлены под административные аресты.

На баннере, вывешенном петербургскими активистами, содержится следующая надпись: "Мент Сибанов — прислуга Казахстана! Свободу нацболам*!".

*Национал-большевистская партия (нацболы) – признана экстремистской организацией и запрещена в России

Фото: SOTA / Telegram


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