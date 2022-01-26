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Новости 18:11

ФАС возбудила дела против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти"

фото ЗакС политика ФАС возбудила дела против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти"

Ценовая политика компаний "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" и "ГАЗПРОМНЕФТЬ-Региональные продажи" на рынке топлива стала причиной для возбуждения нижегородским управлением ФАС антимонопольных дел. Ведомство подозревает "дочек" топливных компаний-гигантов в коллективном завышении цен на нефтепродукты и доминировании на рынке по сговору. По оценкам УФАС, обе компании значительно завышают цены на бензин сортов АИ-92 и АИ-95. Более того, согласно некоторым жалобам, фирмы ограничивают потребителя в выборе вида топлива, зачастую предлагая ему только премиальные сорта.

"Розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов", - отмечает пресс-служба ФАС.

В следующий раз дело в отношении двух энергетических компаний рассмотрят 24 февраля. Ранее антимонопольщики анонсировали масштабные и комплексные проверки ценообразования на топливо во всех регионах.


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