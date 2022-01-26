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Новости 21:37

Реестр иноагентов пополнили две организации

фото ЗакС политика Реестр иноагентов пополнили две организации

Вечером 26 января Минюст внес в реестр СМИ - иностранных агентов две организации, связанные с иноагентами. Ими стали ООО "ЛПНМ"* и ООО "Издательский дом "Новая глава"**. Соответствующие изменения опубликованы на сайте ведомства. 

ООО "ЛПНМ"* учреждено участником ликвидированного юридического объединения "Команда 29" Максима Заговора***, признанного иноагентом в ноябре 2021 года. Издательский дом "Новая глава"** принадлежит журналисту "Радио.Свобода"**** Андрею Григорьеву*****, также признанному иностранным агентом в конце прошлого года. 

Обе организации были оформлены для подачи отчетности перед надзорными органами. Законодательство о СМИ - иностранных агентах обязывает участников реестра ежегодно подавать отчетность о движении своих средств через юридическое лицо. 

Ранее Минюст включил в перечень две другие организации, созданные для отчетности: ООО "Данное сообщение"****** и ООО "Номер семьдесят семь"*******. Всего в списке числятся 115 организаций и физических лиц. 

 

*ООО "ЛПНМ" - внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

**ООО "Издательский дом "Новая глава" - внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

***Максим Заговора - внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

****"Радио.Свобода" - издание внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*****Андрей Григорьев - внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

******ООО "Данное сообщение" - внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

*******ООО "Номер семьдесят семь" - внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

 

Константин Леньков


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