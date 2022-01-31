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Новости 9:41

"Штаб Захара Прилепина" займется расследованиями социальных проблем

фото ЗакС политика "Штаб Захара Прилепина" займется расследованиями социальных проблем

На базе партии "Справедливая Россия - За правду" появился новый субъект внутренней политики - "Штаб Захара Прилепина", о чем пишет "Коммерсант". Характерно, что символическое открытие штаба происходило без участия сопредседателя партии, в честь которого он назван. По словам лидера партии Сергея Миронова, генеральным направлением работы проекта станут расследования различных социальных проблем в России и поиск виновных. Конечным результатом расследований призваны стать законопроекты. Ожидается, что благодаря сети партийных отделений штаб Прилепина сможет теснее взаимодействовать с губернаторами по интересующим его проблемам.

Уже известно как минимум о двух темах для расследований: это трудности людей с орфанными заболеваниями и сохранение историко-культурного наследия. По выражению Миронова, штаб Прилепина являет собой "боевой отряд" и "политический таран", способный пробить собой равнодушие чиновников и пошатнуть монополию единороссов во внутренней политике.

Напомним, что на прошлогодних выборах в Госдуму СРЗП набрала более 7% голосов избирателей, и почти сразу писатель Прилепин передал выигранный депутатский мандат единомышленнику.


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