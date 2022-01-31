"Международный Мемориал"* обжаловал решение о своей ликвидации

Общество "Международный Мемориал"* объявило о том, что подало апелляцию на решение Верховного суда о своей ликвидации, вынесенное перед Новым годом.

"Ликвидация "Международного Мемориала"*, уже выплатившего штрафы за немаркировку материалов, нарушает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же", - гласит один из центральных доводов правозащитников.

Они считают несоразмерным негрубое нарушение с наказанием в виде полного уничтожения структуры. Авторы апелляционной жалобы также обратили внимание, что на итоговом заседании выносилось решение о правах и обязанностях тех, кто ранее не привлекался по "иноагентским" административным делам.

Напомним, что в конце прошлого года суд по иску прокуратуры ликвидировал и "Международный Мемориал"*, и правозащитный центр "Мемориал"**. Помимо формальной стороны дела (систематическое отсутствие маркировки иноагента на выпускаемом контенте), правозащитникам вменили поддержку лиц, причастных к организациям, которые признаны террористическими и запрещены в России. Таковые действительно фигурируют в списке политзаключенных, которые ведет правозащитное общество. Убедить суд, что признание политзаключенным кого бы то ни было не тождественно выражению симпатии, ответчику не удалось. Наконец, представителей "Мемориала" в суде упрекали в спекуляциях на тему политических репрессий в СССР и реабилитации "изменников Родины".

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

**Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов