Неизвестные предложили журналисту SOTA "сотрудничество": он уверен, что это были силовики

Неизвестные предложили петербургскому журналисту издания SOTA Андрею Карелину "сотрудничество": сам он уверен в том, что его таким образом хотели завербовать силовики.

В понедельник, 31 января, домой к Карелину - по адресу регистрации - приходили несколько сотрудников полиции. Они позвонили в дверь и в ответ на прозвучавший из-за неё вопрос, кто они, заявили, что приходятся журналисту "друзьями". Дома на тот момент находилась мама Карелина. Открывать им правоохранителям дверь она отказалась. Через некоторое время они ушли, а самому сотруднику SOTA поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником "Министерства добрых дел". Карелину он предложил "сотрудничество" в обмен "выгодное трудоустройство или иную помощь". Отказ собеседник Карелина принимать не хотел, отметив, что в противном случае у журналиста могут появиться некие проблемы.

Напомним, ранее из России был вынужден уехать бывший фотокорреспондент SOTA Василий Крестьянинов: перед этим ему предложили стать осведомителем ФСБ.