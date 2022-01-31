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Сторонники арестованного лидера QR-сопротивления провели собрание в Кировском районе

фото ЗакС политика Сторонники арестованного лидера QR-сопротивления провели собрание в Кировском районе

Вечером 31 января в Петербурге прошел народный сход сторонников арестованного предпринимателя Александра Коновалова, обвиняемого в пособничестве при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Соратники бизнесмена собрались возле памятника Виктору Цою недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов", сообщила SOTA

Судя по фотографиям, поддержать идеолога барного QR-сопротивления пришли около 50 человек. На акции присутствовали сотрудники полиции, но разгонять участников мероприятия не стали. Собравшиеся уверены, что уголовное дело в отношении Коновалова имеет политический характер и связано с его движением против QR-кодов. 

По словам корреспондентки SOTA Ники Самусик, участники акции зачитали манифест о невиновности Коновалова. Они полагают, что арест противника QR-кодов - попытка городских властей запугать население и пресечь любые попытки возразить введенным ограничениям. 

"Требуем немедленно остановить методы силового и психологического воздействия против Александра Коновалова. Прекратить преследование по ложному обвинению", - декларировала женщина на видео. 

Напомним, об уголовном деле в отношении Коновалова стало известно 28 января. По версии следствия, в сентябре 2021 года он якобы мог передать полицейским 50 тысяч рублей, чтобы те вернули изъятое ранее имущество антикафе "Пакман". Октябрьский районный суд отправил его под стражу на два месяца.

Константин Леньков / фото: Ника Самусик, SOTA


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