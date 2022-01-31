Сторонники арестованного лидера QR-сопротивления провели собрание в Кировском районе

Вечером 31 января в Петербурге прошел народный сход сторонников арестованного предпринимателя Александра Коновалова, обвиняемого в пособничестве при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Соратники бизнесмена собрались возле памятника Виктору Цою недалеко от станции метро "Проспект Ветеранов", сообщила SOTA.
Судя по фотографиям, поддержать идеолога барного QR-сопротивления пришли около 50 человек. На акции присутствовали сотрудники полиции, но разгонять участников мероприятия не стали. Собравшиеся уверены, что уголовное дело в отношении Коновалова имеет политический характер и связано с его движением против QR-кодов.
По словам корреспондентки SOTA Ники Самусик, участники акции зачитали манифест о невиновности Коновалова. Они полагают, что арест противника QR-кодов - попытка городских властей запугать население и пресечь любые попытки возразить введенным ограничениям.
"Требуем немедленно остановить методы силового и психологического воздействия против Александра Коновалова. Прекратить преследование по ложному обвинению", - декларировала женщина на видео.
Напомним, об уголовном деле в отношении Коновалова стало известно 28 января. По версии следствия, в сентябре 2021 года он якобы мог передать полицейским 50 тысяч рублей, чтобы те вернули изъятое ранее имущество антикафе "Пакман". Октябрьский районный суд отправил его под стражу на два месяца.