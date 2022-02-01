Кассационный суд отменил приговор экс-главе штаба Навального* в Архангельске по делу о клипе Rammstein

Третий кассационный суд общей юрисдикции Петербурга изучил жалобы на приговор бывшему координатору штаба Навального* (как и ФБК**, признан экстремистской структурой) в Архангельске Андрею Боровикову: по итогу заседания судья отменил приговор, отправив дело на новое рассмотрение в Архангельский областной суд в ином составе, информируют "Сетевые свободы".

Ранее Боровикова приговорили к 2,5 годам колонии из-за клипа Rammstein "Pussy", изобилующего интимными подробностями, который он выложил на своей странице "ВКонтакте" несколько лет назад: его признали распространителем порнографии.

Летом прошлого года "навальнисту" сократили срок наказания до 2 лет 3 месяцев тюрьмы ввиду рождения сына.

Интересы активиста в суде представляют адвокаты Алексей Кычин и Леонид Крикун.