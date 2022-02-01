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Новости 11:25

СМИ получили от Роскомнадзора требование удалить материалы о расследованиях команды Навального

фото ЗакС политика СМИ получили от Роскомнадзора требование удалить материалы о расследованиях команды Навального

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор начал рассылать СМИ уведомления с требованием удалить материалы, содержащие расследования команды Алексея Навального.

К примеру, редакция ЗАКС.Ру получила уведомление с требованием удалить статью о расследовании ФБК* про бизнесмена Евгения Пригожина от 2016 года, а также расследование про квартиру экс-главы Минкульта Владимира Мединского.

От "Дождя"** РКН потребовал предать забвению шесть заметок о расследованиях соратников политика в период с 2017 по 2020 год.

Уведомления апеллируют к постановлению Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, согласно которому в публикациях содержится информация о деятельности организации, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

В числе текстов, которые просит удалить Роскомнадзор: новость про расследование "Он вам не Димон" о Дмитрии Медведеве; новость про недвижимость тёзки жены депутата Леонида Слуцкого; новость про квартиру главы "Ростеха" Сергея Чемезова; расследование про недвижимость главы Татарстана и дачи руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Дождю"** на удаление материалов дали сутки. Телеканал принял решение убрать с сайта данные публикации.

Кроме "Дождя"**, письма от РКН получили Znak.com (13 уведомлений), "Медуза"*** (17), "Свободные новости" (9). Последнее обязали удалить расследование про "дворец Путина" под Геленджиком.

**"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

***"Медуза" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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