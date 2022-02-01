Суд отклонил иск Навального о постановке его на учёт как экстремиста и террориста

Петушинский райсуд Владимирской области не стал удовлетворять иск политика Алексея Навального, оспаривавшего свою постановку на учёт в колонии как террориста и экстремиста, пишет "Дождь"*.

"То, что я террорист — любой человек, даже который ко мне негативно относится, он понимает, что это выдумка и чушь. Давайте смотреть по сути: ну какие есть малейшие доказательства, что я террорист? Это серьёзное слово, это серьёзное обвинение, и никто не имеет права — с полосами, без полос — писать, что я террорист", — высказался во время заседания оппозиционер.

Несмотря на доводы Навального судья, рассматривавшая дело, отказалась удовлетворять его иск.

Напомним, в октябре прошлого года Навального, пребывающего в ИК-2 Покрова, сняли с профилактического учёта как склонного к побегу и присвоили ему новый "статус" лица, причастного к экстремистской и террористической деятельности.

В феврале 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политику на реальный в рамках дела "Ив Роше". Инстанцию не устроило, что оппозиционер, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок.