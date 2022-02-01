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Кабмин поддержал инициативу о сокращении срока обучения в колледжах

фото ЗакС политика Кабмин поддержал инициативу о сокращении срока обучения в колледжах

Идея единороссов, предложивших сократить срок обучения в средних специальных учебных заведениях, нашла одобрение в правительстве, о чем сообщается в партийном Telegram-канале. Суть инициативы состоит в том, чтобы сделать эту систему обучения более гибкой и оперативно реагирующей на запросы со стороны рынка труда. Комментируя инициативу, вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что в настоящее время колледжи набирают все большую популярность.

"В рамках проекта "Профессионалитет" будет выстроена новая система подготовки кадров. Она позволит обеспечить кадровые потребности экономики. Сроки обучения в колледжах сократятся, а программа обучения будет нацелена на практическую подготовку", - приводятся ее слова.

По мнению премьера Михаила Мишустина, реализация предлагаемой мини-реформы поможет предприятиям решить кадровые проблемы, а выпускникам колледжей - быстрее трудоустроиться. 


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