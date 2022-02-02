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Новости 11:47

Главред "Эха Москвы" просит Путина вмешаться в конфликт Кадырова с журналистами

фото ЗакС политика Главред "Эха Москвы" просит Путина вмешаться в конфликт Кадырова с журналистами

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обратился к Владимиру Путину и российским правоохранителям с просьбой разрешить конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и журналистами "Новой газеты" и "Дождя"*, которых он ранее называл "террористами".

"Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника [Кадырова], являющегося генералом МВД. Просим президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию", — выступил с заявлением Венедиктов у себя в телеграм-канале.

1 февраля Кадыров записал очередное видеосообщение, в котором вновь потребовал возбудить уголовные дела в отношении правозащитника Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Досталось также и редакции "Дождя"*.

"Какие вам факты нужны, что они являются террористами, пособниками террористов? Куда вы смотрите?" — задавался вопросом чеченский глава.

Ранее "Новая газета" подала обращение на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ) в отношении Кадырова.

Напомним, конфликт между руководителем Чечни и журналистами начался после того, как на машине с чеченскими номерами с территории Нижегородской области силой вывезли Зарему Мусаеву, которая является супругой федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Со всей их семьей у Кадырова открытое противостояние. Правозащитники и журналисты, возмутившиеся силовыми действиями "кадыровцев", называют произошедшее похищением человека. Проблема усугубляется тем, что Мусаева страдает от диабета. По некоторым данным, под арестом ей отказывают в инсулине.

Фото: пресс-служба Кремля


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