Верховный суд запретил движение "Колумбайн"* на территории РФ

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал движение "Колумбайн"* террористическим, запретив его на территории страны. В силовом ведомстве обращают внимание на хорошую координацию между собой участников движения в интернете.

"Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей", - гласит их характеристика, данная Генпрокуратурой.

По версии ведомства, школьников профессионально "обрабатывают", настраивая их на допустимость "скулшутингов". В сообщении россиянам напоминают о возможности получить пожизненное заключение за участие в деятельности запрещенной организации.

Отметим, что в ушедшем году наиболее резонансными стали два случая стрельбы в учебных заведениях: унесшие в общей сложности десятки человеческих жизней вооруженные атаки случились в Казани и Перми.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ