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Новости 19:14

В России продолжает расти продовольственная инфляция

фото ЗакС политика В России продолжает расти продовольственная инфляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 22 по 28 января. Рост цен на товары всех типов составил 0,19% в сравнении с предыдущей неделей.

Из продовольственных продуктов наибольший рост в розничной цене показал плодоовощная продукция: огурцы (+2,69%), капуста (+2,07%), бананы (+1,76%), помидоры (+1,14%) и морковь (+1,04%). Дорожает также все мясо и мясные изделия, вся "молочка", большинство круп, сахар, чай, сладости и водка.

Напротив, снижение цены продемонстрировали яйца (-1,02%), курица (-0,26%), фруктовые детские консервы (-0,23%), пшенка  (-0,07%) и мороженая рыба (-0,01%).

Из непродовольственных товаров и услуг, по всей видимости, из-за колебания курса валют в отчетный период, сильнее всего подорожала путевка на отдых в Турцию (+3,19%). 

Между тем инфляция в общегодовом выражении, по данным Минэкономразвития на 2 февраля, составляет 8,82% (неделю назад — 8,64%). Продовольственная инфляция за год оценивается на уровне 10,83% (неделю назад — 8,71%).


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