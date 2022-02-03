Евгения Ройзмана госпитализировали

Общественный деятель, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил на личной странице в Twitter о своей госпитализации.

"В больницу положили. Норм. Справимся. Всё будет хорошо. Всем доброго здоровья. Старайтесь не заболеть", - написал он.

Причину госпитализации глава "Фонда Ройзмана" пока не называет. Комментаторы поста в подавляющем большинстве предполагают, что речь все-таки идет о коронавирусе.

Отметим, что в начале пандемии, весной 2020 года, коронавирусом Ройзман уже заражался и попадал в стационар, будучи одним из первых известных людей в России, подхвативших инфекцию.

UPD 16:17 Издание Sota уточняет, что на этот раз, несмотря на симптомы коронавируса, сданный ПЦР-тест у оппозиционера оказался отрицательным