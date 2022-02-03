Лидеру московских лимоновцев Шалиной снова присудили пятнадцать суток ареста

Лидера столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Ольгу Шалину суд в очередной раз за зиму отправил на пятнадцать суток в спецприемник. Об этом сообщает сетевое издание Sota.

Поводом для нового ареста стала демонстрация запрещенной символики: суд счел, что активистка публично показывала атрибуты Национал-большевистской партии*, ликвидированной в 2007 году.

В наступившем году проблемы у лимоновцев начались после их акции в столичной подземке, где они вывесили баннер с надписью "На северный Казахстан!". За этим последовало более десятка административных арестов, в числе арестованных была и Шалина. Тогда, в январе, ей вменили неповиновение полиции.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ