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Новости 20:27

Лидеру московских лимоновцев Шалиной снова присудили пятнадцать суток ареста

фото ЗакС политика Лидеру московских лимоновцев Шалиной снова присудили пятнадцать суток ареста

Лидера столичного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Ольгу Шалину суд в очередной раз за зиму  отправил на пятнадцать суток в спецприемник. Об этом сообщает сетевое издание Sota.

Поводом для нового ареста стала демонстрация запрещенной символики: суд счел, что активистка публично показывала атрибуты Национал-большевистской партии*, ликвидированной в 2007 году. 

В наступившем году проблемы у лимоновцев начались после их акции в столичной подземке, где они вывесили баннер с надписью "На северный Казахстан!". За этим последовало более десятка административных арестов, в числе арестованных была и Шалина. Тогда, в январе, ей вменили неповиновение полиции.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ


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