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Новости 9:06

Из-за угроз со стороны руководства Чечни журналистка Елена Милашина вынужденно покинула Россию

фото ЗакС политика Из-за угроз со стороны руководства Чечни журналистка Елена Милашина вынужденно покинула Россию

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, много лет занимающаяся чеченской темой, объявила о том, что агрессивные заявления со стороны лидера северокавказской республики Рамзана Кадырова вынудили ее временно уехать из страны.

"На этом настаивают и мой главный редактор, и мои достаточно высокопоставленные источники, которые говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - произнесла она в интервью "Дождю"*.

Напомним, что в конце января в российском медийном и правозащитном сообществе разгорелся скандал из-за того, что подчиняющиеся Кадырову силовики вывезли в Чечню из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву - жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. С их семьей у чеченского лидера вражда. После возникшего резонанса Кадыров публично приравнял Милашину к террористам, подлежащим уничтожению. "Новая газета" в связи с этим высказыванием пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину, а главред "Эха Москвы" - президенту Владимиру Путину. Однако пока чиновники федерального уровня если и комментируют угрозы Кадырова, то маскимально безучастно.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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