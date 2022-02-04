Минздрав поддержал идею продлить срок действия рецептов на лекарства до полугода

На встрече президента Владимира Путина с представителями "Деловой России", состоявшейся накануне, прозвучало предложение увеличить срок действия рецептов, которые врачи выдают на те или иные лекарства. Таким образом автор идеи захотел приравнять все специальные лекарства по назначению к препаратам, выписываемым льготным категориям россиян.

"Я хотел бы поддержать (предложение - прим. ЗАКС.Ру) по продлению рецептов до 180 дней, в том числе не только для льготных категорий граждан, но и остальных, это действительно нужная мера", - отреагировал на инициативу министр здравоохранения Михаил Мурашко, присутствовавший на встрече и цитируемый "Интерфаксом".

Он вспомнил также о необходимости развивать дистанционную продажу рецептурных лекарств, их курьерскую доставку, с небольшими, но существенными оговорками

"Это препараты с наркотическим действием, прекурсоры всевозможные и с особым режимом хранения", - назвал Мурашко исключения.

Путин, в свою очередь, не нашел возражений и выразил уверенность в способности государства воплотить в жизнь прозвучавшие идеи.

На сегодняшний день срок действия рецептов на лекарства составляет два месяца.