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Новости 10:59

В публичных слушаниях можно будет участвовать через сайт госуслуг

фото ЗакС политика В публичных слушаниях можно будет участвовать через сайт госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новый порядок проведения публичных слушаний онлайн. Теперь на платформе сайта госуслуг в такого рода собраниях получат возможность участвовать и обсуждать вопросы местного значения жители муниципалитетов, сообщает пресс-служба федерального правительства. Отмечается, что новый порядок одновременно решает и технологическую задачу, и проблему безопасности в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.

Для полноценного участия в слушаниях гражданам необходимо будет иметь действующую учетную запись на госуслугах. На том же сайте граждан будут оповещать о дате и времени проведения слушаний и знакомить с материалами, предлагаемыми к обсуждению. Наконец, жители смогут узнавать о принятых в ходе слушаний решениях и ознакомиться с их мотивировочной частью.


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