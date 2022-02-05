РБК: Следователи проверяют деятельность "Мемориала"* на предмет реабилитации нацизма

Общество "Международный Мемориал"*, которому пришлось прекратить свою работу в конце прошлого года после удовлетворенного иска Генпрокуратуры, стало объектом интереса для Следственного комитета, передает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. В настоящее время деятельность организации проверяют на наличие в ней реабилитации нацизма. Осужденные по этой статье граждане рискуют лишиться свободы на срок до пяти лет.

Примечательно, что в итоговых декабрьских судебных заседаниях, на которых решалась судьба ПЦ "Мемориал"** и "Международного Мемориала"*, вовсю звучала аргументация, касающаяся возможной причастности правозащитников к реабилитации нацизма. Руководитель "Международного Мемориала"* Ян Рачинский утверждает, что представители гособвинения целыми кусками цитировали пассажи из заявления в органы "Ветеранов России", по которому сейчас и работает СК. Таким образом, "общественники" пожаловались еще раньше, чем Мосгорсуд и Верховный суд вынесли решения.

Суть претензий "Ветеранов России" к опальной организации состоит в том, что. по их мнению, она якобы оправдывает нацизм "путем отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников, увековечивает их память как жертв политических репрессии в СССР". Между тем, в "Мемориале"* находят эти выводы чересчур далеко идущими, поскольку в базе жертв репрессий никаких биографических выкладок не содержится, а сам факт репрессирования членов списка сомнению не подлежит. Более того, возможное сотрудничество жертв репрессий с нацистами, которое так волнует "Ветеранов России", в большинстве случаев должно было случиться уже после незаконного преследования советских граждан в 1930-е годы.

По словам Рачинского, повестка от СК пришла его коллегам накануне, 4 февраля, а совершить визит в учреждение он намерен на следующей неделе.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, ликвидирован через суд

**Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, ликвидирован через суд