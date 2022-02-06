В Петербурге задержали активистов, пытавшихся нарисовать граффити с Лилией Чанышевой

Петербургские полицейские настигли и задержали четырех молодых людей, которые пытались создать граффити с изображением Лилии Чанышевой, арестованной экс-главы штаба Навального* в Уфе. Об этом пишет сетевое издание Sota.

Как уточняет "ОВД-Инфо"**, в компании задержанных оказались автор получившего известность граффити с самим Навальным на Петроградской стороне и двое монтажников.

Лилия Чанышева, находящаяся в столичном следственном изоляторе по обвинению в создании экстремистского сообщества, отмечает 6 февраля круглую дату. Оппозиционеры считают ее преследование противоречащим базовым принципам права: ей вменяют в вину деятельность во главе штаба Навального* в 2017-2021 годах, то есть в период, когда организации Навального существовали в легальном поле.

**Внесен Минюстом в список незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иноагента