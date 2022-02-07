РБК: Весной Western Union закроет возможность для переводов внутри России

С 1 апреля внутри России перестанет быть доступна функция денежных переводов в системе Western Union, пишет РБК со ссылкой на письмо, разосланной компанией в банки-партнеры. Частичное сворачивание деятельности в России объясняется малой популярностью конкретной услуги на этой территории. Опция отправки денег за рубеж при этом сохраняется.

"Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов", - приводятся слова представителя компании.

В течение последней недели марта максимальный объем внутреннего перевода снизят до пяти тысяч рублей. Отправить деньги по России нельзя будет уже 31 марта.