ВЦИОМ: Самой доходной большинство россиян стало считать профессию политика

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты нового социологического исследования, посвященного самым доходным профессиям. Большинство опрошенных соотечественников (19%) таковой считают профессию политика. В 2018 году за этот вариант голосовали только 13% участников интервью.

Второе место делят между собой IT-специалисты и бизнесмены (по 13% голосов респондентов), замыкают первую тройку прибыльных специальностей юристы (на них указали 11% опрошенных).

При этом социологи отмечают, что за последние пятнадцать лет в глазах россиян заметно "подешевели" профессии в юридической (с 23% до 11%), банковской (с 14% до 10%) сферах и даже в сфере госслужбы (с 7% до 2%).

Новейший опрос проводили по телефону, методом случайной выборки 1600 совершеннолетних собеседников.