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Выборы 2021

Новости 11:53

В Поморье обыскивают офисы компании снятого с выборов экс-кандидата в губернаторы Мандрыкина

фото ЗакС политика В Поморье обыскивают офисы компании снятого с выборов экс-кандидата в губернаторы Мандрыкина

В Северодвинске силовики пришли с обысками в офисы агентства недвижимости "Вариант", которое принадлежит местному "яблочнику" Олегу Мандрыкину, безуспешно пытавшемуся выставить свою кандидатуру на последних выборах губернатора Архангельской области. Об этом пишет сетевое издание Sota.

"Никаких подробностей пока нет, с чем связан визит, я не понимаю. Ордер на обыск они не показывают", - прокомментировал следственные действия политик, находящийся в настоящее время в разъездах.

В 2020 году оппозиционера, увеличившего свою известность за счет участия в экопротестах на Шиесе, в последний момент сняли с губернаторских выборов из-за собранных подписей мундепов, якобы оказавшихся поддельными. Отметим, что протесты против строительства мусорного полигона оказались успешными: в Архангельской области не только не появилась свалка, но и перед выборами 2020 года был уволен губернатор Игорь Орлов, растерявший популярность жителей.


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