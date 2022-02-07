Пожилого ученого в Приморье осудили на 12 лет за государственную измену

Суд во Владивостоке приговорил к 12 годам колонии строгого режима 70-летнего ученого Виктора Королева. На сайте Приморского краевого суда отмечается, что это минимально возможное наказание по вмененной ему статье 275 УК (государственная измена).

По версии следствия, Королев собирал и передавал иностранцам секретные данные о гидроакустических системах обнаружения подводных лодок. Своей вины он не признал.

"Существует несколько групп риска по статье о госизмене: сотрудники силовых структур (в том числе внештатные), учёные (в первую очередь, пожилые) и жители приграничных регионов. Виктор Королёв находился во всех трёх группах рисках одновременно", - прокомментировал итоги процесса адвокат Иван Павлов* в своем Telegram-канале.

Под стражей ученый-гидроакустик находился с декабря 2019 года, это время ему зачли в приговор, который пока не вступил в силу.

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