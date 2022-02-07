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Новости 14:20

В Петербурге определили лучших дружинников и поблагодарили их за работу на Евро-2020

фото ЗакС политика В Петербурге определили лучших дружинников и поблагодарили их за работу на Евро-2020

Комиссия при петербургском комитете по вопросам законности и правопорядка выбрала лучших, по ее мнению, народных дружинников, проявивших себя в прошедшем году, передает пресс-служба комитета. В число победителей вошли пятьдесят активистов. Дружинников чиновники и общественники отдельно похвалили за их помощь в поддержании порядка во время матчей футбольного чемпионата Евро-2020, состоявшегося летом.

"Благодарю каждого дружинника, который посвящает личное время охране общественного порядка. Укрепление традиций добровольчества и волонтерства – признак развития общества", - приводятся слова главы комитета Ольги Аришиной.

Всего силами народных дружин в течение года удалось задержать и привлечь к ответственности 2545 нарушителей.

Как и в прошлом году, премия для каждого победителя составит 24 тысячи рублей. Вручат награды 2 марта, в очередную годовщину создания института народных дружин в стране.


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