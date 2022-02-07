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Новости 14:27

Песков скептически отнесся к информации об увольнении педагога за чтение стихов Хармса

фото ЗакС политика Песков скептически отнесся к информации об увольнении педагога за чтение стихов Хармса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 февраля заявил, что нужно разобраться в инциденте с увольнением педагога-организатора Серафимы Сапрыкиной из петербургской гимназии № 168 из-за чтения десятиклассникам стихов Хармса и Введенского. Он отметил, что сперва нужно проверить информацию, сообщает ТАСС

"Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать", - приводит информационное агентство слова Пескова. 

Напомним, 6 февраля Сапрыкина написала на своей странице в Facebook, что в декабре 2021 года ее вынудили уволиться из-за чтения детям стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Автор публикации заявила, что директор гимназии № 168 Светлана Лебедева считает неприемлемым изучение творчества "врагов народа" и "пособников фашистов". В случае, если бы Сапрыкина не написала заявление об уходе по собственному желанию, руководство школы обещало ей увольнение по статье об утрате доверия. 

Ранее депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") вступился за Сапрыкину и обратился в комитет по образованию Петербурга с требованием проверить заявление бывшего работника гимназии. 


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