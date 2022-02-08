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Новости 9:22

Священник, имевший проблемы из-за поддержки Навального, покинул Россию

фото ЗакС политика Священник, имевший проблемы из-за поддержки Навального, покинул Россию

Священнослужитель Георгий Сухобокий, в прошлом году испытывавший давление и санкции со стороны церковного руководства из-за своего сочувствия находящемуся в заключении оппозиционеру Алексею Навальному, рассказал о своей эмиграции. Покинул страну он еще в январе, а обнародовал информацию об этом накануне вечером Telegram-канал "Можем объяснить". Сейчас опальный священник пребывает в Польше.

"Хотел в Украину, но не поехал в связи с угрозой войны", - признался Сухобокий.

Последним аргументом в пользу отъезда стали угрозы, поступавшие ему в социальных сетях из-за его общественной деятельности. Помимо симпатий к Навальному и его сподвижников, Сухобокий открыто в своих аккаунтах разоблачал пороки своих коллег и начальства, поднимал щекотливые темы меркантильности духовенства и нетрадиционных сексуальных отношений в недрах РПЦ.

Примечательно, что проблемы у священника начались с наиболее безобидного эпизода, когда он всего лишь написал в своем аккаунте, что готов был бы пожать Навальному руку. Это привело к его отстранению от служения на полгода. Сегодня Сухобокий уже называет себя "независимым священником — навальнистом", подчеркивая, что не шутит. Вернуться на родину он рассчитывает после ухода Владимира Путина от власти.


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