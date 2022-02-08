Суд взыскал с коммунальщиков компенсацию за разбитый наледью автомобиль

В Петербурге завершилось очередное разбирательство из-за разбитой сосульками машины. Решение по делу огласил 8 февраля Красногвардейский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Инцидент произошел 25 февраля 2021 года. Утром петербуржец Олег Мамочкин припарковал свой Ford во дворе у дома 2В/17 по Среднеохтинскому проспекту. Вернувшись через несколько часов, он обнаружил повреждения на корпусе автомобиля, вызванные сходом наледи с крыши здания. Мужчина обратился в 52-й отдел полиции, в ходе проверки выяснилось, что ответственным за участок является ООО "Жилкомсервис № 1 Красногвардейского района".

Мамочкин обратился к жилищникам с претензией о возмещении ущерба, ссылаясь на результаты проведенной экспертизы. Согласно документу, стоимость ремонта автомобиля составила 279 526 рублей, а утрата товарной стоимости машины потянула на 25 013 рублей. В компенсации петербуржцу было отказано, после чего он обратился в суд.

В своем иске автовладелец требовал выплаты 304 539 рублей понесенного ущерба, а также компенсации сопутствующих расходов на общую сумму 46 245 рублей. Представитель жилкомсервиса на заседание не явился. Суд выслушал показания свидетеля, который заявил, что видел, как на машину упала глыба льда, при этом участок двора огорожен не был.

В итоге Красногвардейский районный суд назначил Мамочкину выплату компенсации в размере 144 400 рублей и 21 929 рублей судебных расходов.