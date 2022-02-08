Навального будут судить в колонии по делам о мошенничестве и оскорблении судьи

Алексею Навальному не придется покидать колонию ради участия в судебных заседаниях по делам о мошенничестве (статья 159 УК) и неуважении к суду (статья 297 УК). Заседание Лефортовского суда состоится в выездном режиме в ИК-2 города Покрова, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Предварительное заседание состоится 15 февраля в 10:00, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на суд. Агентство приводит слова адвоката Навального Ольги Михайловой, которая считает, что проведение суда в колонии затруднит работу защиты.

"Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен. Учитывая это, я не понимаю, как будут там проходить наши заседания и как мы и свидетели будем туда проходить", — объяснила Михайлова свою позицию.

Дело о мошенничестве против Алексея Навального возбудили в конце 2020 года. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные нужды 356 миллионов рублей из 588 миллионов, собранных со сторонников в качестве пожертвований. Дело об оскорблении судьи появилось в биографии Навального после его речи на заседании по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. Тогда он обвинял судью в предвзятости, получив в общей сложности более 10 замечаний.

По словам адвоката Михайловой, по новым эпизодам ее подзащитному грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов.