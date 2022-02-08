Спикер Заксобрания возложил цветы к могиле Петра I

Александр Бельский принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 297-летию со дня смерти Петра I. Мероприятие памяти основателя Петербурга состоялось 8 февраля в Петропавловском соборе, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Спикер городского парламента возложил цветы к могиле императора. В своей речи он назвал "неоценимым" вклад Петра Великого как в создание российской государственности, так и в развитие культуры, науки и образования. "Это не просто выдающийся государственный деятель, это целая эпоха, подарившая нам великое наследие, — поведал присутствовавшим Бельский. — Его реформаторский дух и решимость позволили прорубить "окно в Европу", открыть Россию миру. Но самое главное творение императора – это Санкт-Петербург, который стал воплощением величия и смелости замысла Петра I и по праву считается красивейшим городом мира".

Также в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов.

Ранее Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра Первого. Основные торжества развернутся в Петербурге и Ленобласти. В городе ожидается проведение более чем 200 мероприятий, среди которых Международный Петровский конгресс и различные выставки. Также к юбилею приурочат празднование Дня города 27 мая и Дня Святых апостолов Петра и Павла, который состоится 12 июля.