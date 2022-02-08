Редакция "Дождя"* потребовала от СК привлечь Кадырова к уголовной ответственности

Редакция телеканала "Дождь"* обратилась с заявлением к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за участившихся скандальных заявлений, которые делает руководитель Чечни Рамзан Кадыров. Прежде всего речь идет о видеообращении от 1 февраля, в котором чеченский лидер выдвигает серьезные обвинения в адрес независимых журналистов, и в том числе "Дождя"*.

Главред канала Тихон Дзядко считает, что в выступлении Кадырова могут присутствовать признаки ч.2 ст. 282 УК, поскольку речь, в его понимании, произносилась "с целью возбуждения ненависти, либо вражды, по признакам принадлежности к... социальной группе, которую образуют сотрудники ООО "Телеканал "Дождь*".

Ранее из-за заявлений Кадырова на него пожаловался редакционный коллектив "Новой газеты", сотруднице которой Елене Милашиной после угроз даже пришлось на время уехать из страны.

Напомним, что последние новости из Чечни главным образом связаны с конфликтом Кадырова и семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Ранее в центре Грозного прошел 400-тысячный митинг, на которых сжигались портреты ее членов.

Накануне политик Илья Яшин запустил на Change.org петицию за отставку Кадырова, которую подписали уже более 120 тысяч человек.

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