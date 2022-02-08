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Новости 16:21

В здание АП принесли подписи за освобождение ученого Голубкина, обвиняемого в госизмене

фото ЗакС политика В здание АП принесли подписи за освобождение ученого Голубкина, обвиняемого в госизмене

Москвичи, неравнодушные к судьбе ученого Валерия Голубкина, который сидит в СИЗО по обвинению в госизмене, собрали и принесли к зданию президентской администрации 116 тысяч подписей за его освобождение. Акцию с подачей подписей в приемную АП, одним из организаторов которой стал старейший отечественный правозащитник Лев Пономарев*, осветило сетевое издание Sota.

"Он был членом межгосударственной комиссии, где были другие учёные из других стран. Понятно, что в рамках этой комиссии они делились какими-то данными. Но у Голубкина не было доступа к секретным данным первой степени, у него была только третья степень", - поделился Пономарев* своим мнением о заключенном.

Напомним, 70-летний сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) и Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерий Голубкин специализируется на гиперзвуковом обтекании элементов летательных аппаратов и оптимизации аэродинамических форм. Ему вменяют передачу секретных сведений в одну из стран, входящих в НАТО. В прошлом году, находясь под арестом, Голубкин заболел коронавирусом.

Отметим, что в России в последние годы по "шпионским" статьям стали все чаще преследовать представителей научного сообщества.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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